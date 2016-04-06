Комиссионный Мособлскупка Магазин

Ремонтировал ноутбук со сгоревшим видеочипом. Вышло дешевле, чем в других мастерских. Дали гарантию на работу.
S
Sergei Fedotov
7 сентября
Претензий нет, работу свою делают хорошо.
ishprot
22 июля
Отличная организация. Купил ноутбук тут, доволен. Цены приемлемые, сотрудники адекватные)
Алексей Бояринов
14 марта
Срочно нужны были деньги, решил сдать свой ноут сюда. Пришел, оценили мне его, сразу деньги выдали. Все в норме!
Тишь
24 июля
Хорошее предприятие, персонал, молодой человек, весьма любезен, оценка техники быстрая, интересуются о ваших пожеланиях суммы залога, если обращаетесь с этим вопросом.
На сайте указано, что работает офис на втором этаже ТЦ Уют. Добавлю заметку, что если пришли и на втором этаже закрыто, либо позвоните по номеру, что указан на стенде, либо павильончик на первом этаже при входе - альтернативный, второй офис Мособлскупки.
В
Витя Дукин
15 октября
Хорощая скупка и просто хорошие ребята , оценивают норм , не борзеют с % . Спасибо , рекомендую
П
павел
5 августа
Обращался по оценке телефона и ноутбука , оценка одекватна , продавцы общительные . Рекомендую
комиссионный МОСОБЛСКУПКА
28 марта
Стараемся оценить дороже , распродажа по самым низким ценам , оперативный ремонт техники с гарантией .
Н
Никита Шевнин
15 января
Аккуратный магазин, приятные сотрудники! Позвонил по интересующему товару, все рассказали как есть, договорились на определенное время- приехал и купил. Все четко, быстро и честно. Спасибо!
Никита Сизов
28 сентября
Отличный магазин
Тишь
24 июля
Хорошее предприятие, персонал, молодой человек, весьма любезен, оценка техники быстрая, интересуются о ваших пожеланиях суммы залога, если обращаетесь с этим вопросом.
На сайте указано, что работает офис на втором этаже ТЦ Уют. Добавлю заметку, что если пришли и на втором этаже закрыто, либо позвоните по номеру, что указан на стенде, либо павильончик на первом этаже при входе - альтернативный, второй офис Мособлскупки.
Павел Терехов
29 января
Ремонтировал ноутбук со сгоревшим видеочипом. Вышло дешевле, чем в других мастерских. Дали гарантию на работу.
В
Витя Дукин
15 октября
Хорощая скупка и просто хорошие ребята , оценивают норм , не борзеют с % . Спасибо , рекомендую
S
Sergei Fedotov
7 сентября
Претензий нет, работу свою делают хорошо.
П
павел
5 августа
Обращался по оценке телефона и ноутбука , оценка одекватна , продавцы общительные . Рекомендую
ishprot
22 июля
Отличная организация. Купил ноутбук тут, доволен. Цены приемлемые, сотрудники адекватные)
комиссионный МОСОБЛСКУПКА
28 марта
Стараемся оценить дороже , распродажа по самым низким ценам , оперативный ремонт техники с гарантией .
Алексей Бояринов
14 марта
Срочно нужны были деньги, решил сдать свой ноут сюда. Пришел, оценили мне его, сразу деньги выдали. Все в норме!
Н
Никита Шевнин
15 января
Аккуратный магазин, приятные сотрудники! Позвонил по интересующему товару, все рассказали как есть, договорились на определенное время- приехал и купил. Все четко, быстро и честно. Спасибо!
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Московская область, Подольск, улица Свердлова, 13А