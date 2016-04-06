Комиссионный Мособлскупка Магазин

Тишь

Хорошее предприятие, персонал, молодой человек, весьма любезен, оценка техники быстрая, интересуются о ваших пожеланиях суммы залога, если обращаетесь с этим вопросом. На сайте указано, что работает офис на втором этаже ТЦ Уют. Добавлю заметку, что если пришли и на втором этаже закрыто, либо позвоните по номеру, что указан на стенде, либо павильончик на первом этаже при входе - альтернативный, второй офис Мособлскупки.

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